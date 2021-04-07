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В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела

07 апреля 2021, 09:21

В «ДНР» рассказали, кто уже остался без воды из-за вчерашнего обстрела

На неподконтрольной территории Донецкой области город Дебальцево и поселок Еленовка остались без водоснабжения. Причиной стало отключение от электроэнергии насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода из-за обстрела, который произошел 6 апреля.

Ремонтные работы смогут начать, когда будут получены гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что из-за аварии без воды рискуют остаться населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения:

города Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск, Волноваха, Докучаевск, Угледар и Мариуполь;

поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино, Еленовка и Новотроицкое, Сартана и Старый Крым;

села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка), Великоанадольского, Владимировка, Октябрьское, Ольгинские, Благодатное, Ближнее, Ясное.

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