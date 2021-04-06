Насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода обесточена из-за обстрела. Подача воды потребителям остановлена. Об этом сообщает пресс-служба КП «Компания «Вода Донбасса».



«В 17:05 в результате обстрела обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасской водопровода, которая находится в «серой» зоне между селами Васильевка и Крутая Балка», - говорится в сообщении.



Как сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко, работники станции укрылись в бомбоубежище, жертв нет.



Он отметил, что завтра специалисты осмотрят место обстрела, чтобы определиться с перечнем работ.



Кириленко подчеркнул, что ремонтные работы смогут начать, когда будут получены гарантии соблюдения режима тишины под мониторингом миссии ОБСЕ.



В «Вода Донбасса» отметили, что от этой насосной станции вода из канала Северский Донец-Донбасс подается на четыре фильтровальные станции: Карловскую (водоснабжение городов: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселков городского типа Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; деревень: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Звездное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Луч, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лысовка), Великоанадольского (водоснабжение городов: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселков городского типа Оленевка и Новотроицкое, сел: Владимировка, Октябрьское, Ольгинские, Благодатное, Ближнее, Ясное), Старокрымский № 1, № 2 (водоснабжение Мариуполя, поселков Сартана и Старый Крым).



В целом речь идет о населенных пунктах по обе стороны линии соприкосновения.