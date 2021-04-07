Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что традиционная отмена комендантского часа в ОРДО на майские праздники в этом году будет действовать дольше. Об этом он сказал во время пресс-конференции, которую транслировали сепаратистские СМИ.



По его словам, если ситуация на фронте не будет обостряться, то комендантский час отменят на некоторое время в мае.



«Понятное дело, это 9 и 11 мая. Думаю, мы расширим праздничные дни, посмотрим. Для нас это важнейшие праздники, поэтому комендантского часа какой-то период не будет. Постараемся его (отмену комендантского часа, — прим.) сделать длиннее», — заявил глава формирования.



Пушилин также заявил, что в планах «ДНР» — начать поэтапную отмену комендантского часа: «На это лето, если не будет никаких ситуаций, мы планируем начать с выходных отменять. Про следующие этапы я не буду даже говорить».



