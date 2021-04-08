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В Донецке горело здание мясокомбината

Обновлено
10 апреля 2021, 21:43

В Донецке горело здание мясокомбината

Обновлено. В результате пожара на Донецком мясокомбинате уничтожена кровля четвертого и пятого этажей. Огонь удалось локализовать после полуночи 11 апреля, в тушении участвовало почти 100 человек. 

В Донецке сегодня вечером загорелось здание Донецкого мясокомбината на проспекте Ильича в Калининском районе города. Об этом сообщил глава подконтрольной группировке «ДНР» городской «администрации» Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что произошло возгорание кровли здания.

Огнем охвачена значительная территория предприятия, столб огня достигает нескольких метров, на месте находятся силовики и пожарные. Информации о жертвах на настоящий момент нет.


Из-за пожара временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам № 7,11, уточнил Кулемзин. 

Донецкий мясокомбинат расположен на проспекте Ильича недалеко от автостанции «Мотель». Предприятие основано в 1954 году.

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