В течение марта в ковид-больницы госпитализировали более 97 тысяч заболевших — это наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии. Об этом сообщает Национальная служба здоровья.



«Это на 52% больше, чем в ноябре прошлого года, когда было зафиксировано наибольшее количество госпитализаций. На 239% по сравнению с февралем увеличилось количество госпитализаций в Киеве — до более 10 000 человек. На 210% увеличилось количество госпитализаций в Днепропетровской области. На 200% — в Хмельницкой и Одесской областях. На 184% выросло количество госпитализаций в Житомирской, на 178% — в Киевской, на 165% — во Львовской областях», — говорится в сообщении.



В марте на 127% увеличилось количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода. Их общее количество составило почти 76 тысяч (75% от всех пролеченных пациентов в марте).



На 115% выросло количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ, на 50% — количество пациентов, которые находились в отделении интенсивной терапии.