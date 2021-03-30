Система здравоохранения Украины не приблизится к коллапсу при ежедневном количестве более чем 24 тысячи новых заболеваний коронавирусом в сутки. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова».



«С цифрами 24 тысячи [заражений в сутки] и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу», — уверяет Ляшко.



Он отметил, что в Ивано-Франковской и Закарпатской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась и считается, что COVID-волну эти области прошли.



В Житомирской и Черновицкой областях, по словам Ляшко, есть проблемы, поэтому власти решили создать комиссию, которая проверит соблюдение карантина в этих областях.

По состоянию на 29 марта в «красной зоне» карантина находится уже десять областей и город Киев. В этом списке остаются Житомирская, Закарпатская, Черниговская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и Киев.