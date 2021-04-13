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Машиниста Волновахского депо за подкуп следователя полиции посадили на 4 года

13 апреля 2021, 18:08

Машиниста Волновахского депо за подкуп следователя полиции посадили на 4 года

Машиниста «Волновахского локомотивного депо» филиала «Донецкая железная дорога» осудили за покушение на передачу взятки следователю полиции. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор.

15 марта 2019 года по месту жительства машиниста прошел обыск. Мужчина тогда был в отъезде и дома была только его сожительница. Полиция изъяла вещество с запахом конопли и предмет, похожий на гранату.

«Позже мужчина сходил к следователю и предложил неправомерную выгоду за закрытие дела: заключить соглашение, чтобы граната оказалась макетом, и он в состоянии за это "проплатить 6000 метров". На следующей встрече машинист положил на тетрадь следователя конверт с 6 тысячами долларов, после чего был задержан», — говорится в сообщении.

Виновным мужчина себя не признал и убеждал суд, что взятку у него попросили сами правоохранители.
Якобы во время проведения обыска, обвиняемому позвонила его сожительница, рассказала, что происходит и дала трубку или работнику полиции, или прокурору, который сказал, что можно договориться за 10 тысяч долларов.

Обвиняемый одолжил у знакомого шесть тысяч, а больше найти не мог. Он пояснил, что не заявил о вымогательстве в соответствующие государственные органы, поскольку разуверился в правоохранительной системе и боялся мести.

Сожительница обвиняемого подтверждала эту версию событий. Но суд ей не поверил, учитывая ее близкие отношения с обвиняемым. Других доказательств вымогательства денег правоохранителями суду предоставлено не было и суд признал его недоказанным.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы и конфисковали шесть тысяч долларов. По поводу конопли и гранаты приговора еще нет.

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