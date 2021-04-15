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ГПСУ: На Донетчине задержан патрульный «ДНР»

15 апреля 2021, 08:59

ГПСУ: На Донетчине задержан патрульный «ДНР»

В поселке Мирное в Донецкой области задержан 47-летний житель Волновахского района, которого подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

По данным следствия, в 2014 году мужчина добровольно вступил в ряды боевиков «ДНР», патрулировал улицы и дежурил с оружием на блокпостах в Донецке.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ему объявлено о подозрении.

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