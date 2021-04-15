ГПСУ: На Донетчине задержан патрульный «ДНР»

В поселке Мирное в Донецкой области задержан 47-летний житель Волновахского района, которого подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.



По данным следствия, в 2014 году мужчина добровольно вступил в ряды боевиков «ДНР», патрулировал улицы и дежурил с оружием на блокпостах в Донецке.



Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Ему объявлено о подозрении.