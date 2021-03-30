Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Росиию, стали меньше штрафовать на границе. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.



«Наши усилия принесли положительные результаты. По информации наших партнеров из Восточной правозащитной группы, количество штрафов на границе РФ-Украина уменьшилось вполовину», – отметил он.



Магомедов считает, что это стало результатом постоянного публичного освещения проблемы и обращений. Также, по его словам, украинские суды полностью стали на защиту граждан.



Нардеп рассказал, что сейчас украинские пограничники берут с людей объяснительные и выносят предупреждения.



«Но главное – указывать в объяснительных причины, по которым вы выехали через РФ. Ссылайтесь на необходимость прохождения медицинского обследования, оформления документов в Украине (паспорт) и т.д.», – советует Магомедов.



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Уже год группировки «Л-ДНР», несмотря на открытие КПВВ на линии соприкосновения с украинской стороны, продолжают их блокировать. В результате жители неподконтрольного Донбасса вынуждены выезжать через Россию, чтобы попасть на подконтрольную территорию и элементарно снять пенсию, проведать родных или пройти лечение. Правозащитники и пограничники вступили в полемику по поводу применения штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО. Как выяснилось, в ряде случаев сотрудники Госпогранслужбы могут выносить постановления о закрытии дела из-за малозначительности нарушений, ограничившись устным замечанием.