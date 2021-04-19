Путин примет участие в онлайн-саммите по климату, на который его приглашал Байден

Президент России Владимир Путин 22 апреля примет участие в онлайн-саммите по климату, на который его приглашал президент США Джо Байден. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Отмечается, что на саммите Путин «изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата».



В Вашингтоне сообщали, что президент США пригласил на переговоры по климату более 40 мировых лидеров, в том числе лидера Китая Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. США надеются, что мероприятие поможет уменьшить негативные эффекты от загрязнений, вызванных использованием ископаемого топлива.



Кроме того, в середине апреля Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил провести переговоры летом в одной из европейских стран.