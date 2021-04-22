В «ДНР» ждут первый чугун на Донецком металлургическом заводе через месяц

На Донецком металлургическом заводе начата задувка доменной печи №1, сообщили в группировке «ДНР». Примерно через месяц после начала задувки планируется вывод доменной печи на технологические параметры и получение передельного чугуна.



В то же время на Енакиевском металлургическом заводе остановили немецкую воздухо-разделительную установку, которая позволяет получать кислород в количествах, необходимых для производства стали в кислородно-конвертерном цехе. Об этом сообщает Телеграмм-канал @dontel со ссылкой на источники.



Сообщается, что без работы воздухо-разделительной установки доменная печь на ЕМЗ полностью остановлена. Сообщений от «ДНР» о ситуации на ЕМЗ нет.



На заводе в Енакиево с прошлого года наблюдаются задержки п выплате зарплат. Осенью прошлого года возмущенные рабочие устроили забастовку.

Как писали «Новости Донбасса», инвестором ДМЗ стал владелец Торгового дома «Горняк» Игорь Андреев. Бизнесмен известен на подконтрольной «ДНР» территории производством пельменей и вареников под маркой «Геркулес» и крупной сетью магазинов «Геркулес — Молоко». За перезапуск металлургического, работа которого была остановлена в 2019 году, бизнес-структуры Андреева освобождены «ДНР» от уплаты «налогов» и счетов за электроэнергию.



Кроме Донецкого метзавода, Андреев контролирует соседний Юзовский металлургический завод, Енакиевский коксохимпром, шахту «Щегловская глубокая», обогатительную фабрику «Чумаковская» и Шахтоуправление «Донбасс». Пушилин сегодня подтвердил, что вместе с ДМЗ эти предприятия составят единый производственный цикл.