В подконтрольном «ДНР» Енакиево работники завода вышли на митинг из-за долгов по зарплате

В подконтрольном группировке «ДНР» Енакиево работники местного металлургического завода сегодня утром вышли на митинг, требуя выплатить им долги по зарплате.



Фотографии с митинга были опуликованы в сообществе «Типичное Енакиево» во «ВКонтакте».

В акции участвовали работники нескольких цехов, которые собрались возле административного здания доменного цеха.



Telegram-канал Dontel отмечает, что к рабочим спустя время вышли сотрудники службы безопасности предприятия, директор завода по производству Сергей Люльчак, директор по технологии и качеству Александр Коваленко и председатель профкома Владимир Чечерин. Они просили «потерпеть» и пообещали 6 октября провести встречу рабочих с представителем руководства «Внешторгсервис» — компании, которая управляет заводом. Туда пригласят по пять человек от каждого цеха.



На Енакивеском металлургическом заводе задолженность составляет около 2,5 месяцев, а на некоторых других филиалах «Внешторгсервиса» еще больше.



Как известно, на подконтрольных «Внешторгсервису» предприятиях зарплату уже долгое время платят частями, как правило, по 20-30%, что «растягивает» процесс и вызывает недовольство у рабочих.