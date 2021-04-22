На Луганщине — 304 заболевших и 7 умерших от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 304 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще семь больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 48, Рубежное — 19, Северодонецк — 68, Беловодский и Кормянский районы — по 20, Белокуракинский — 7, Марковский — 2, Меловской — 3, Новоайдарский — 17, Новопсковский — 11, Попаснянский — 8, Сватовский — 11, Станично-Луганский — 1, Старобельский — 51, Троицкий — 18.



Вследствие осложнений умерли 66-ти и 79-летние мужчины, 68-летняя женщина из Лисичанска, 73-летняя женщина из Рубежного, 50-летний мужчина из Северодонецка, 83-летняя женщина из Кременского района и 58-летняя женщина из Старобельского района.



За все время исследований зафиксировано 21 883 случая COVID-19. Из них 17 153 человека выздоровели, 653 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 66,5 (при пороговом 60).

За минувшие сутки, 21 апреля, в Украине положительные результаты на COVID-19 получили 16 235 человек. При этом 18 831 пациент выздоровел, 470 — умерли.