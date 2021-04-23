Премьер Израиля согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией, заявил посол

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в эфире телеканала i24News.



«У господина Нетаньяху хорошие отношения с президентами Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не отказался от предложения, а сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а проявил готовность и желание помочь», — сказал он.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель пообещала, что реакция главы государства на последнее заявление Путина «обязательно будет».