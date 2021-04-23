На Донетчине под обстрел попал дом многодетной семьи

Дом многодетной семьи пострадал от обстрела под Торецком / Фото: Гуманитарная миссия «Пролиска»

В поселке Пивничное под Торецком дом, где проживает многодетная семья, попал под обстрел. Хозяйка и дети не пострадали, дом поврежден. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска».



Обстрел поселка Пивничное произошел 22 апреля около 22:30, боеприпас разорвался рядом с домом по улице Индивидуальная, в котором проживает многодетная семья.



Хозяйка дома Ольга Владимировна рассказала сотрудникам гуманитарной миссии, что во время взрыва ее дети и соседский парень находились во дворе. По ее словам, парня откинуло взрывной волной, и он долго не мог прийти в себя. Убедившись после осмотра, что видимых повреждений нет, за помощью к медикам решили не обращаться.



Из-за разорвавшегося боеприпаса во дворе многодетной семьи были повреждены забор, металлопластиковое окно в кухне и входная дверь, которую недавно заменили.



Женщина рассказала, что в 2015 году от прямого попадания их дом был разрушен, остались одни стены. На какое-то время семья выезжала и жила в другом городе в арендованном доме, но потом решили вернуться и восстановить свой дом в Пивничном.

В 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ сообщили, что 22 апреля снаряд к жилому дому на улицу Индивидуальную в Пивничном прилетел с позиций незаконных вооруженных формирований, которые расположены на расстоянии около 2 тысяч метров. А утром того же дня попадание ПТУР боевиков зафиксировали в нескольких десятках метров от кладбища на окраине Пивничного, где в это время местные жители приводили в порядок могилы родственников.