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Россия высылает украинского дипломата из посольства в Москве. МИД Украины ответит зеркально

26 апреля 2021, 17:47

Россия высылает украинского дипломата из посольства в Москве. МИД Украины ответит зеркально

Сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

Дипломат должен покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля.

«Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве. Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств в Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — подчеркнули в российском МИД.

В украинском МИД такие действия с российской стороны называют провокацией.

«Объявления дипломата посольства Украины в Москве «persona non grata» лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит», - отметил в комментарии «Новостям Донбасса» спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время МИД объявит о высылке российского дипломата с территории Украины.

17 апреля в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка. По данным службы, консул был задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России. В Киеве назвали провокаций действия Москвы и обвинения в отношении Сосонюка.

В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ старший дипломат посольства РФ в Киеве Евгений Черников должен покинуть территорию Украины.

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