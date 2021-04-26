Россия высылает украинского дипломата из посольства в Москве. МИД Украины ответит зеркально

Сотрудник посольства Украины в России объявлен persona non grata, ему предстоит покинуть территорию страны до конца дня 30 апреля. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.



Дипломат должен покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля.



«Соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве. Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств в Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — подчеркнули в российском МИД.



В украинском МИД такие действия с российской стороны называют провокацией.



«Объявления дипломата посольства Украины в Москве «persona non grata» лишено логики, не имеет под собой никаких причин. Такое решение только подтверждает выбранный РФ курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит», - отметил в комментарии «Новостям Донбасса» спикер МИД Олег Николенко.



Он подчеркнул, что в ближайшее время МИД объявит о высылке российского дипломата с территории Украины.

17 апреля в ФСБ РФ сообщили о задержании в Санкт-Петербурге консула Украины в этом городе Александра Сосонюка. По данным службы, консул был задержан при получении закрытой информации из баз российских правоохранительных органов. Позднее МИД РФ сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России. В Киеве назвали провокаций действия Москвы и обвинения в отношении Сосонюка.



В свою очередь в МИД Украины сообщили, что в ответ старший дипломат посольства РФ в Киеве Евгений Черников должен покинуть территорию Украины.