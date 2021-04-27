По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 апреля

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено 588 случаев инфицирования коронавирусом. В результате осложнений умерли 15 пациентов. С начала пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 77 446 случаев COVID-19: 58 584 человек выздоровели, 1662 — умерли.



В отдельных районах Донетчины выявлено 175 случаев COVID-19. От осложнений умерли 12 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 32 735 случаев: 26 160 человек выздоровели, умерли — 2488.



В Луганской области подтвержден 251 новый случай коронавируса. От осложнений умерли еще 13 больных. Всего — 22 730 случаев ковида: выздоровели — 18 072 человека, умерли — 687.



В отдельный районах Луганской области зарегистрировали три смерти от коронавируса. О новых заболевших в группировке «ЛНР» не сообщили. Всего там признают 4 296 заболевших: 3 648 пациентов выздоровели, 396 — скончались.



Политика



Президент Владимир Зеленский предложил создать параллельный нормандскому формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках.



Прямые переговоры с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» — это красная линия, которую Украина не перейдет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



В Кремле заявили, что никаких конкретных предложений по времени и месту проведения возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не поступало.



Общество



Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых закончился в период карантина, до 1 июля 2021 года.



Российские паспорта получили уже 583 тысячи жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, сообщила омбудсвумен Людмила Денисова. По оценкам правозащитников, к 2024 году российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий.



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