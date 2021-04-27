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Кулеба: Прямые переговоры с «Л-ДНР» – это красная линия, которую не перейдет Украина

27 апреля 2021, 19:55

Кулеба: Прямые переговоры с «Л-ДНР» – это красная линия, которую не перейдет Украина

Прямые переговоры с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» – это красная линия, которую Украина не перейдет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».

Глава МИД Украины в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями так называемых «республик».

«Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что в Украине надеятся на то, что состоится встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, поскольку «все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую».

При этом главной целью Украины, по словам Кулебы, является проведение саммита «нормандской четверки», однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, Владимир Зеленский готов провести с ним личную встречу.

«Наша главная цель – иметь полноценный саммит "нормандской четверки", потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита "нормандской четверки" в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства, – это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир», – сказал Кулеба.

Что касается объявленного отвода войск РФ от границы Украины, глава МИД подчеркнул, что «передислокация не означает полной деэскалации».

«Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже таких побед, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого - в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги в нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова», – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.

Затем Кремль исключил возможность обсуждения Путиным и Зеленским урегулирования на Донбассе. Повестка возможной встречи может касаться только «двусторонних отношений».

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