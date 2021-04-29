Эйфелева башня, аквапарк, набережная: Мэр Мариуполя рассказал о создании туристического треугольника в городе

В Мариуполе появится туристический треугольник, который соединит два района города с выходом к морю. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко в интервью LB.ua.



«Мы строим туристический треугольник, который приведет нас к морю. Нам нужно сделать все быстро, чтобы это видели люди, особенно те, что едут к нам с оккупированных территорий», – отметил Бойченко.



Он рассказал об изменении бренда Мариуполя.



«Это, во-первых, промышленный город. Всегда воспринимался как серый Жданов (советское название Мариуполя, – Ред. ). Мы взяли курс на перерождение. Новый герб выглядит так. Из ушка, как перевернутого стакана, вытекает горячая сталь, которая образует стальную конструкцию и дает образ якоря. Якорь – это символ моря и путь перерождения из индустриального в постиндустриальное состояние. Поэтому все должно развиваться к морю. Поэтому сейчас мы из центра города пойдем менять все в Приморский район», – пояснил мэр.



По его словам, городу предстоит масштабная реконструкция и появление новых привлекательных для туристов объектов.



«Левым крылом из Центра мы пойдем к морю, реконструируя бульвар Хмельницкого, аллею Якорь, новое колесо обозрения, поднимется наша Эйфелева башня, сделаем аквапарк. А правым крылом через городской сад, улицу Архитектора Нильсена пойдем к морю. Таким образом объединим Центральный и Приморский районы», – поделился планами Бойченко.



Он добавил, что ремонтировать набережную городу помогают французские партнеры. Мариупольцы выиграли конкурс и получили от правительства Франции 300 тысяч евро. Французы помогают разработать концепцию развития набережной, к проектированию которой приступят в следующем году.



«Береговая линия получит новое лицо. Песчаную зону начнем развивать в следующем году», – уточнил городской голова Мариуполя.

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