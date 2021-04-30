Госсекретарь США Блинкен на следующей неделе посетит Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на следующей неделе с рабочей поездкой. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.



Детали будущей рабочей поездки пока не разглашаются.



В то же время, Блинкен отметил, что РФ сосредоточила на границе с Украиной больше сил, чем когда-либо с 2014 года.



«Я не могу сказать, что мы знаем о намерениях г-на Путина. Есть целый ряд вещей, которые он мог бы сделать или не делать. Но мы видели, как некоторые из военных сил фактически начали отступать», — сказал он.



Накануне CNN со ссылкой на источник сообщал, что Блинкен планирует посетить Украину в мае, перед встречей президентов США и РФ, предварительно запланированной на лето.