На Луганщине — 21 новый случай COVID-19 и одна смерть

На подконтрольной властям территории Луганской области подтвержден 21 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений умер один человек. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



По шесть заболевших зафиксировано в Лисичанске и Рубежном, 5 — в Попаснянском, по 2 — в Станично-Луганском и Новопсковском районах.



За все время исследований выявлено 23 693 случая коронавирусной болезни. Из них 18 987 человек выздоровели, 733 — умерли.

За прошедшие сутки, 3 мая, в Украине зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19. При этом 7 815 человек выздоровели, 166 — умерли.