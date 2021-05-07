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Более 8 400 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

07 мая 2021, 08:10

Более 8 400 случаев коронавируса зафиксировали в Украине за сутки

За минувшие сутки, 6 мая, в Украине выявили 8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 2 366 случаев больше, чем днем ранее. При этом 3 080 человек выздоровели, а 379 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 105 428 человек. Из них 1 731 162 пациента выздоровели, а 45 830 случаев завершились смертью. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

За четверг провели 94 479 тестирований.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

6 мая 37 967 человек получили дозу вакцины от ковида. Всего в Украине 821 770 человек вакцинировались с начала прививочной кампании, из них 428 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

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