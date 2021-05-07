Коронавирус на Донетчине: 571 заболевший и 23 смерти за сутки

В Донецкой области за минувшие сутки, 6 мая, выявили 571 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Коронавирусная болезнь забрала жизни еще 23 человек.



С начала пандемии на подконтрольной украинской власти территории Донетчины выявлено 82 565 случаев COVID-19. Из них 67 077 человек выздоровели, 1 840 – умерли.



Также Кириленко проинформировал, что за прошлые сутки первую дозу вакцины от ковида получили 1 265 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 35 064 жителя области.

За минувшие сутки, 6 мая, в Украине выявили 8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом 3 080 человек выздоровели, а 379 умерли. За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 105 428 человек. Из них 1 731 162 пациента выздоровели, а 45 830 случаев завершились смертью.