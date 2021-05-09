Житель Попасной вышел на улицу с флагом СССР: Открыто уголовное производство

В Попасной 29-летний местный житель ходил по улицам с флагом СССР. По факту происшествия открыто уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



«Сотрудники полиции во время патрулирования и обеспечения общественного порядка на территории города обнаружили 29-летнего местного жителя, который ходил по улицам с флагом СССР», — говорится в сообщении.



Отмечается, что сведения о данном событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 436-1 «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».