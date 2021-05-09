В Донецкой области за минувшие сутки, 8 мая, выявили 970 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Вследствие осложнений, вызванных ковидом, умерли 39 пациентов.



С начала пандемии на подконтрольной украинской власти территории Донетчины выявлено 83 535 случаев COVID-19. Из них 68 689 человек выздоровели, 1 879 — умерли.



Также Кириленко проинформировал, что за прошлые сутки первую дозу вакцины от ковида получили 1 132 человека. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 36 196 жителей области.