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На Донбассе боевики обстреляли машину с украинскими саперами. Но трагедии удалось избежать

13 мая 2021, 12:10

На Донбассе боевики обстреляли машину с украинскими саперами. Но трагедии удалось избежать

Незаконные вооруженные формирования обстреляли грузовик с саперами ГСЧС и гуманитарной миссии HALO в районе Гранитного Донецкой области 12 мая. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что боевиками была выпущена противотанковая управляемая ракета, которая попала в кабину и прошла сквозь салон навылет. Поэтом никто не пострадал. При этом в грузовике находились снаряды, которые были найдены во время разминирования.

Все саперы успели покинуть грузовик, а машина загорелась. Автомобиль со снарядами удалось потушить.

Находящиеся неподалеку бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ открывать огонь в ответ не стали, потому что боевики базировались за домами мирных жителей, отмечается в сюжете

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