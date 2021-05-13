На Донбассе боевики обстреляли машину с украинскими саперами. Но трагедии удалось избежать

Незаконные вооруженные формирования обстреляли грузовик с саперами ГСЧС и гуманитарной миссии HALO в районе Гранитного Донецкой области 12 мая. Об этом сообщает ТСН.



Отмечается, что боевиками была выпущена противотанковая управляемая ракета, которая попала в кабину и прошла сквозь салон навылет. Поэтом никто не пострадал. При этом в грузовике находились снаряды, которые были найдены во время разминирования.



Все саперы успели покинуть грузовик, а машина загорелась. Автомобиль со снарядами удалось потушить.



Находящиеся неподалеку бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ открывать огонь в ответ не стали, потому что боевики базировались за домами мирных жителей, отмечается в сюжете