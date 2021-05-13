Ситуация на Донбассе: За прошлые сутки НВФ 8 раз обстреляли украинских военных

За минувшие сутки, 12 мая, украинская сторона зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



НВФ обстреляли украинских военных на Донетчине вблизи населенных пунктов: Новгородское, Катериновка, Гнутово, Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Мирное.



Боевики использовали минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также НВФ открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов.



«Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал. На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет», – добавили в штабе.



Группировка «ДНР» утверждает, что за минувшие сутки были обстреляны позиции НВФ в районе Григоровки и Новой Марьевки.



Группировка «ЛНР» заявила о двух нарушениях режима тишины и обстреле позиций НВФ в районе Молодежного и Золотого-5.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 мая 2021-го зафиксировала не менее 26 024 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 8 455 взрывов, 3 388 пролетевших неопределенных боеприпасов, 208 вспышек дульного пламени, 94 осветительные ракеты, как минимум 13 879 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.