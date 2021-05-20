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«ДНР» милитаризирует даже отдых: В Донецке строят парк с военной техникой

20 мая 2021, 19:44

«ДНР» милитаризирует даже отдых: В Донецке строят парк с военной техникой

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке начали строить парк «Патриот», в котором планируют выставить военную технику. Об этом сообщил «мэр» Донецка от «ДНР» Алексей Кулемзин, передают местные интернет-ресурсы.

Новый объект строят в Куйбышевском районе города, на месте старого парка развлечений «Городок».

«Сейчас ведется очистка соответствующей территории, также уже идут некоторые строительные работы. Зонирование будущего парка уже выполнено, есть понимание, какая территория у него будет и чем она будет занята», – заявил Кулемзин.

Он добавил, что в парке планируют установить военную технику времен Второй мировой войны и современную. Кулемзин уверяет, что будет выставлено порядка 10 единиц техники.

Как сообщается, идею строительства парка «Патриот» в «администрации» Донецка начали обсуждать в марте 2021 года. К участию в конкурсе на лучший эскизный проект парка планировали привлечь студентов «Донбасской национальной академии строительства и архитектуры». Новый донецкий парк проектируют по подобию военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», который открылся в Подмосковье в июне 2015 года. Там также представлены образцы советской и современной российской военной техники.

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