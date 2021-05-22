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Обстрелы на Донбассе: НВФ с утра начали открывать огонь

22 мая 2021, 08:53

Обстрелы на Донбассе: НВФ с утра начали открывать огонь

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных. В пятницу боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, были ранены трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

НВФ обстреливали украинских военных вблизи Катериновки, Водяного, Песок, Луганского, Гнутово. Боевики открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений, два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения и один – боевое травмирование», – говорится в сообщении.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Их состояние здоровья оценивают как удовлетворительное.

По состоянию на 7:00 утра 22 мая, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Боевики открывали огонь вблизи Песок из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Причепиловки НВФ применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы боевиков ВСУ открывали огонь.

Члены незаконных вооруженных формирований «ДНР» заявили, что в пятницу были обстреляны их позиции в поселках Новоласпа, Коминтерново, Жабуньки, а также вчера и с начала текущих суток – на окраине Донецка (Вольво-Центр).

В группировке «ЛНР» заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселков Логвиново и Золотое-5.

С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 20 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 29 706 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 9 152 взрыва, 4 690 пролетевших неопределенных боеприпасов, 214 вспышек дульного пламени, 99 осветительных ракет, а также не менее 15 551 очереди и выстрела.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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