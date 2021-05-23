На Луганщине коронавирусом заразились еще 43 человека

В Луганской области лабораторно подтверждено 43 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 6, Рубежное — 8, Северодонецк — 14, Беловодский и Кормянский районы — по 1, Марковский — 2, Новоайдарский и Попаснянский — по 3, Станично-Луганский — 5.



За все время исследований на подконтрольной властям территории зафиксировано 25 787 случаев ковида. Из них 22 932 человека выздоровели, 851 — умер.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 36,9% (при пороговом 60).



В отдельных районах Луганской области за сутки зафиксировано 25 заболевших коронавирусной болезнью.

В субботу, 22 мая, в Украине зафиксировали 2 533 новых случая заболевания COVID-19. При этом 8 937 человек выздоровели, 89 умерли.