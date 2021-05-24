Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Члены ОПГ, возглавляемые «казаком ЛНР», объявлены в розыск

24 мая 2021, 23:31

Члены ОПГ, возглавляемые «казаком ЛНР», объявлены в розыск

Участники организованной преступной группировки, действовавшей в городах Северодонецк и Рубежное во время оккупации в 2014 году, объявлены в розыск. Им объявлены подозрения по фактам похищения людей, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием и нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в начале июня 2014 житель города Рубежное, находясь в составе «казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова», организовал и возглавил преступную группировку, в которую вошли три человека.

В течение июня-июля 2014-го участники группы под предлогом нарушения гражданами «комендантского часа», пребывания в нетрезвом состоянии и угрожая оружием, похитили пятерых жителей Северодонецка и Рубежного. Они поместили и удерживали потерпевших под вооруженной охраной в захваченных помещениях изолятора временного содержания Северодонецкого горотдела ГУ МВД в Луганской области и Северодонецкого горотдела СБУ.

«Подозреваемые противоправно заставляли граждан копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения в городе Северодонецк у моста через р. Боровая в направлении города Рубежное, а также поселке Вороново Северодонецкого района», — говорится в сообщении.

Деятельность группы была прекращена в конце июля 2014 года после освобождения города от боевиков.

Всего с начала вооруженного конфликта в Луганской области были разоблачены 8 ОПГ, которые незаконно похищали людей и использовали их как «рабочую силу» для решения стратегических и тактических задач оккупационных войск. В отношении девяти человек приняты обвинительные приговоры.

Еще по теме

Прочее
ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
19:55
Главного «прокуратура» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
10:01
«ЛНР»: Одна смерть от ковида и восемь новых случаев
23:23
Донбасс. Итоги недели 17 - 23 мая
10:57
В ОБСЕ рассказали о новых случаях препятствий со стороны боевиков на границе Украины и РФ
10:29
«ДНР»: 216 заболевших COVID-19 и 23 умерших
09:21
«ЛНР» заявила о еще 25 заболевших COVID-19
21:15
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
12:53
Несмотря на коронавирус: В ОРЛО разрешили провести праздники последнего звонка в школах
10:46
«ДНР» заявила о 286 новых случаях коронавируса и 25 смертях
09:51
«ЛНР» сообщила о 30 заболевших коронавирусом за сутки и одном умершем
19:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 21 мая
17:49
В Донецке снова заговорили о минировании зданий
15:55
«ДНР»: В Донецке задержали несовершеннолетнего лжеминера
все новости
23:31
Члены ОПГ, возглавляемые «казаком ЛНР», объявлены в розыск
22:45
Опубликованы новые пленки Медведчука, которые доказывают его причастность к национализированному нефтепроводу
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
20:43
СМИ: Путин и Байден встретятся в Швейцарии
19:55
Главного «прокуратура» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
18:46
Зеленский поручил правительству запретить авиасообщение Украины с Беларусью
18:19
Штаб: Боевики 4 раза открывали огонь на Донбассе с начала суток
17:00
Распространяли фейки о событиях на Донбассе: В Черкассах заблокировали ботоферму
16:42
В Донецкой области резко упал показатель заболеваемости коронавирусом
16:14
В Авдеевке проведут учения: СБУ призывает горожан иметь при себе документы
15:35
«Паспорта вакцинации» должны появиться в Украине с июля
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
14:19
В Луганской области подтверждено 13 новых случаев ковида
14:15
Главу ДонОГА объявили «Региональным лидером» в программе «Человек года»
13:15
Двух жительниц Донетчины будут судить за проведение «референдума»
все новости
ВИДЕО
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11
Административные услуги скоро станут доступны на КПВВ «Станица Луганская»
18 мая, 18:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция