Члены ОПГ, возглавляемые «казаком ЛНР», объявлены в розыск

Участники организованной преступной группировки, действовавшей в городах Северодонецк и Рубежное во время оккупации в 2014 году, объявлены в розыск. Им объявлены подозрения по фактам похищения людей, участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконного обращения с оружием и нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в начале июня 2014 житель города Рубежное, находясь в составе «казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского им. М. И. Платова», организовал и возглавил преступную группировку, в которую вошли три человека.



В течение июня-июля 2014-го участники группы под предлогом нарушения гражданами «комендантского часа», пребывания в нетрезвом состоянии и угрожая оружием, похитили пятерых жителей Северодонецка и Рубежного. Они поместили и удерживали потерпевших под вооруженной охраной в захваченных помещениях изолятора временного содержания Северодонецкого горотдела ГУ МВД в Луганской области и Северодонецкого горотдела СБУ.



«Подозреваемые противоправно заставляли граждан копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения в городе Северодонецк у моста через р. Боровая в направлении города Рубежное, а также поселке Вороново Северодонецкого района», — говорится в сообщении.



Деятельность группы была прекращена в конце июля 2014 года после освобождения города от боевиков.



Всего с начала вооруженного конфликта в Луганской области были разоблачены 8 ОПГ, которые незаконно похищали людей и использовали их как «рабочую силу» для решения стратегических и тактических задач оккупационных войск. В отношении девяти человек приняты обвинительные приговоры.