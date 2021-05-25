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В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом

25 мая 2021, 10:36

В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом

Так называемый минздрав группировки «ДНР» за минувшие сутки выявил 298 заболевших коронавирусом. Из-за осложнений умерли 22 пациента.

По состоянию на 25 мая формирование признает 37 615 случаев заболевания. С полным выздоровлением выписали 30 760 пациентов. От осложнений скончались 2 809 заболевших.

За сутки выявлено 135 случаев пневмоний, на 78 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 97. Всего на лечении 1775 пациентов с пневмониями, из них 727 на кислородной поддержке (+44 за сутки).

Также по результатам проведенных 8 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 2 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1685 таких пациентов.

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области зарегистрирована смерть одного пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в «Минздраве» группировки «ЛНР».

О новых случаях заболевания не сообщается.

Всего с начала пандемии формирование признало 4 645 случаев заболевания. Утверждается, что с полным выздоровлением выписали 4 045 пациентов. От осложнений умер 431 заболевший.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

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