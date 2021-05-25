Зеленский внес в Раду законопроекты о национальном сопротивлении и увеличении численности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о национальном сопротивлении и об увеличении численности Вооруженных Сил Украины. Документы определены как неотложные.



Согласно информации на сайте Рады, законопроект об основах национального сопротивления зарегистрирован под номером 5557.



Этот законопроект, в частности, определяет правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления. Также определяются понятия территориальной обороны, ее структуры и управления, добровольческих формирований территориальных громад и проч.



Вводится понятие сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины как отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны.



Также президент подал законопроект №5558 о внесении изменений в ст. 1 закона «О численности Вооруженных Сил Украины». Уточняется, что речь идет об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона об основах национального сопротивления.



Проект закона предусматривает, что численность ВСУ будет утверждена «в количестве, не превышающем 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих».

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