Первая фаза судебного процесса по сбитому МН17 завершилась, но производство в этом году не закончится

Проведя выездное заседание на военную авиабазу нидерландских военно-воздушных сил для осмотра реконструкции сбитого рейса МН17 «Малазийских авиалиний», суд завершил первую фазу процесса – оценку готовности дела к рассмотрению по сути, которое запланировано на 7 июня.



Об этом заявила судья, ответственная за работу с прессой, Марэйе Кнэйфф, передает «Интерфакс-Украина».



Выездное заседание проводилось на военной авиабазе Хилзе-Рейе в рамках осмотра реконструкции сбитого МН17.



Она пояснила, что это заседание проводится только в деле, где обвиняемым является Олег Пулатов. Ранее суд пояснил, что это дело слушается одновременно, но не объединенно с делом, где обвиняемыми проходят Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко.



«Проводя выездное заседание на месте реконструкции, суд хотел увидеть то, о чем написали в докладе эксперты. Суду было важным увидеть собственными глазами повреждения самолета, восстановленные в реконструкции, равно как и представленные обломки, так как именно суд должен будет принять решение в этом деле», — отметила Кнэйфф.



Говоря о возможных сроках рассмотрения дела и оглашения вердикта, судья выразила уверенность, что это не произойдет в этом году.



«В этом году запланированы другие действия, которые должны быть в этом процессе. В сентябре получат возможность выступить представители родственников погибших, потом начнется другая фаза процесса. Я не могу сказать, когда конкретно можно ожидать решения суда, но точно не в этом году», — сказала Кнэйфф.

Рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 Окружной суд Гааги начнет 7 июня 2021 года. Рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 Окружной суд Гааги начал в марте 2020 года.



Подозреваемых в деле четверо — это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».



Интересы одного из четырех обвиняемых — Пулатова, который выразил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.