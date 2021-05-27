Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день

27 мая 2021, 10:02

«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день

В пятницу, 28 мая, группировка «ДНР» откроет свой пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда с подконтрольной «ДНР» территории нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью 1750 рублей (650 гривен). В случае отрицательного результата, нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляются на подконтрольную Украине территорию, должны установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. На КПВВ «Новотроицкое» прибывшие из ОРДО могут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген коронавируса. В случае отрицательного результата самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно. Также самоизоляцию можно прекратить после негативного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию.

Если человек не может установить приложение «Вдома» из-за неподходящей модели телефона и не имеет возможности купить новый в магазине на территории при КПВВ, – должен отправиться на обсервацию.

Читайте также:

Кабмин упростил процесс перемещения транспортных средств через КПВВ

Еще по теме

Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:02
«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день
22:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
20:42
«ЛНР» изменила правила въезда в ОРЛО через Станицу Луганскую: Подробности
11:06
В «Л-ДНР» рассказали о новых случаях заболевания коронавирусом
09:51
ОБСЕ зафиксировала повреждения четырех домов в Донецке
21:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 25 мая
20:16
«Члены запрещенных организаций»: «ДНР» не впустила двух иностранцев из миссии ЮНИСЕФ
18:00
«ДНР» приговорила своего боевика к 10 годам по обвинению в «шпионаже»
17:51
«ДНР» заявила о гибели мирного жителя на окраине Донецка
16:02
В Севастополе сорвали показ фильма «Ополченочка», снятого «ЛНР»
10:36
В ОРДЛО заявили о новых смертях среди заболевших коронавирусом
21:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 мая
19:55
Главного «прокурора» Алчевска при «ЛНР» осудили за терроризм
14:48
«Отрезают» от воды за долги. Как это происходит на неподконтрольной Донетчине
все новости
11:25
Украинская делегация в ТКГ подвела итоги встречи советников «нормандской четверки»
11:03
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Гранитном и Песках 
10:44
«ЛНР» заявила о 23 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:40
На Донетчине за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, заболели 132 человека
10:02
«ДНР» 28 мая откроет свой пункт пропуска на один день
09:21
Правительство Германии отвергает идею предоставления Украине вооружения
09:01
В Украине за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19
23:41
В Украину прибыло еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac
22:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая
21:09
В деле об обжаловании санкций против Медведчука заменят судью-докладчика
21:07
В Украине ослабят карантин в сфере культуры и туризма
20:42
«ЛНР» изменила правила въезда в ОРЛО через Станицу Луганскую: Подробности
19:51
Украина будет бороться с «Северным потоком – 2», пока по нему не пойдет газ – Кулеба
19:44
ОБСЕ должна иметь больше возможностей для мониторинга — генсек
19:11
Зарплата в 3-4 раза меньше украинской: Нардеп рассказал о ситуации на заводах в ОРДЛО
все новости
ВИДЕО
Срыв открытия КПВВ и пленки Медведчука: Дайджест «НД» ►
25 мая, 12:25
Зачем верхушка партии Путина приезжала в Донецк и как «ЛДНР» забирают квартиры переселенцев ►
22 мая, 21:15
Пресс-конференция президента: Все заявления о Донбассе, РФ и Путине ►
20 мая, 22:11

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция