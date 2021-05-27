Польша закрыла небо для самолетов из Беларуси

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.



23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, через воздушное пространство Беларуси, экстренно посадили в аэропорту Минска после сообщения о минировании от диспетчеров из Беларуси. Сообщение оказалось ложным. По поручению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.



После посадки в аэропорту Минска силовики задержали редактора телеграм-каналов «Беларусь головного мозга» и Nexta Романа Протасевича и его подругу, гражданку РФ, студентку вильнюсского Европейского гуманитарного университета Софию Сапегу. Протасевич внесен в Беларуси в «список террористов». Его обвиняют в разжигании социальной розни (ч. 3 ст. 130), организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342) и организации массовых беспорядков — ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.