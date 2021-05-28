Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров

Беларусь ввела на полгода месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров. Об этом сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.



«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель», — сообщил он.



По данным Качки, такое решение Совет министров Беларуси утвердил 26 мая. Оно вступит в силу через 10 дней после публикации.



Торговый представитель Украины заявил, что такие действия являются необоснованными и дискриминационными, поскольку режим индивидуального лицензирования означает «ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь».



Он добавил, что сейчас Кабмин проводит консультации с производителями относительно устранения негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси.