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Еще 17 смертей от коронавируса зафиксировали в Донецкой области

01 июня 2021, 09:14

Еще 17 смертей от коронавируса зафиксировали в Донецкой области

В Донецкой области зарегистрировали 17 новых смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, за понедельник, 31 мая, в регионе выявили 88 случаев заражения коронавирусом.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчине выявили 89 342 случая ковида. Из них 83 694 пациента выздоровели, а 2250 человек скончались.

За день в Донецкой области от коронавируса вакцинировали первой дозой 269 человек, второй дозой — 514 человек. Всего первую дозу получили 47 036 желающих, а вторую — 5 301 человек.

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