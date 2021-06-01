Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия планирует поставлять газ в Европу через Украину после завершения договора

01 июня 2021, 22:23

Россия планирует поставлять газ в Европу через Украину после завершения договора

Москва планирует и в дальнейшем поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Deutsche Welle.

«Россия и Украина договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заявил Песков.

Договор на транзит российского газа через Украину действует до 2024 года.

По его словам, «президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы газа, поставляемого в Европу, будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован».

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как владелец ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сказал Песков.

Подписанный в конце 2019 году контракт между украинской государственной компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом» рассчитан на пять лет. Он предусматривает минимальный объем транспортировки российского газа по территории Украины: в 2020 году 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Еще по теме

Места
Украина Россия
Прочее
транзит газа

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
15:33
«ЛНР» попросила Беларусь передать Протасевича для «следственных действий»
14:39
«ЛНР» задержала за взятку замглавы «госпредприятия», контролирующего интернет-услуги
10:47
«ДНР» сообщила о 189 новых больных коронавирусом и 21 умершем
23:02
ОБСЕ подтвердила гибель жителя Донецка в ходе обстрела
22:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 31 мая
18:05
«ЛНР»: Жительница Первомайска получила ранение при подрыве на боеприпасе
15:10
«ДНР» планирует возобновить вакцинацию от ковида в июле
14:47
КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом на 2 недели приостановит работу
10:32
«ДНР» частично приостановила комендантский час на неподконтрольной Донетчине
09:24
«ЛНР» сообщила о 7 новых случаях коронавируса
все новости
23:16
«ДНР» приговорила Манекина к 2,5 годам лишения свободы
23:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июня
22:23
Россия планирует поставлять газ в Европу через Украину после завершения договора
21:10
ООН: «ЛНР» угрожает сокращением зарплат за отказ получать гражданство России
20:12
Россия и Беларусь обсуждают открытие авиарейсов в Крым — Лукашенко
19:13
СБУ разоблачила деятельность группы лиц, которые хотели создать «органы власти» СССР
18:29
Германия отклонила запрос Украины на поставку оружия
18:04
В Дружковке произошел взрыв в квартире
17:48
В Кремле уверяют, что Россия не прекратит транзит газа через Украину после запуска «Северного потока – 2»
17:33
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
16:50
Рада предварительно одобрила закон, который упрощает оформление документов для жителей ОРДЛО
16:33
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам: В Минцсополитики озвучили суммы доплат в июне
16:19
«ДНР»: Задержан житель Снежного за стрельбу из автомата в жилом районе
16:02
«Суд в смартфоне»: Рада приняла закон об электронной системе досудебного расследования
15:49
В Чехии бывшего наемника «ЛНР» заочно осудили на 20 лет заключения
все новости
ВИДЕО
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33
Протасевич и Донбасс. Возможности для молодежи Донецка. Скандал с легендой «Шахтера» — Дайджест НД ►
30 мая, 22:25
Так когда же откроют КПВВ и что с идеей Зеленского о референдуме? Донбасс сегодня ►
29 мая, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция