Россия планирует поставлять газ в Европу через Украину после завершения договора

Москва планирует и в дальнейшем поставлять газ в Европу транзитом через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Deutsche Welle.



«Россия и Украина договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заявил Песков.



Договор на транзит российского газа через Украину действует до 2024 года.



По его словам, «президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы газа, поставляемого в Европу, будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован».



«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как владелец ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — сказал Песков.



Подписанный в конце 2019 году контракт между украинской государственной компанией «Нафтогаз» и российским «Газпромом» рассчитан на пять лет. Он предусматривает минимальный объем транспортировки российского газа по территории Украины: в 2020 году 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.