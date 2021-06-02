ОБСЕ увидела на Донбассе современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в подконтрольном группировке «ДНР» Новоазовске российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-636В «Свет-КУ». Об этом говорится в свежем отчете миссии.



Отмечается, что наличие «Свет-КУ» было зафиксировано СММ ОБСЕ 29 мая на объекте в Новоазовске.



Мобильный комплекс «Свет-КУ» принят на вооружение российской армии в 2012 году. Его применение подконтрольными РФ незаконными вооруженными формированиями уже фиксировали на Донбассе.



Так, в апреле 2016 года Главное управление разведки Минобороны Украины выявило мобильные комплексы «Свет-КУ» на вооружении боевиков в населенных пунктах Смелое, Кировск и Первомайск.



Еще такой комплекс видели 19 августа 2016 года в Луганске.



В отчете СММ ОБСЕ было отмечено, что 10 марта 2020 года с помощью беспилотника наблюдатели заметили три комплекса радиоэлектронной борьбы: РБ-341В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и РБ-636 «Свет-КУ» на территории объекта к югу от Луганска.