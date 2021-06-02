Рада разрешила ВСУ передавать списанные патроны спортивным организациям

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который позволяет Вооруженным силам Украины передавать патроны, подлежащие утилизации, спортивным организациям. На заседании в среду «за» законопроект №3403 проголосовали 315 народных депутатов.



Документом предусмотрено, что мелкокалиберные патроны калибра 5,6 мм, которые подлежат утилизации, по решению Кабинета министров ВСУ могут передавать отдельным заведениям физической культуры и спорта.



Имеются ввиду детско-юношеские спортивные школы, учреждения специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, специализированные спортивные клубы и тому подобное.



Накануне профильный комитет Верховной Рады по нацбезопасности рекомендовал одобрить этот закон во втором чтении.



В первом чтении документ был принят 3 декабря 2020 года.