За неделю через КПВВ на Донбассе прошли около 13 тысяч человек

Через контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях линию соприкосновения на этой неделе пересекли 12 748 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



За неделю через КПВВ «Новотроицкое» на Донетчине проследовали 394 человека и 58 транспортных средств в сторону временно неподконтрольной правительству части Донбасса, а 386 граждан и 71 транспортное средство – в направлении контролируемой территории.



Пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области оставался на уровне предыдущей недели. Всего военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на временно неподконтрольную территорию 6 017 человек, на контролируемую территорию – 5 951 человека.

С украинской стороны все КПВВ на линии соприкосновения открыты ежедневно, с 8:00 до 16:00. В то же время, фактический пропуск осуществлется только в двух из них. Ежедневно работает КПВВ «Станица Луганская», а движение дорожным коридором через КПВВ «Новотроицкое» боевики открывают только два раза в неделю, но пассажиропоток существенно ограничен.



Группировки «Л-ДНР» продолжают полностью блокировать пропуск через КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».