Штаб ООС заявил об увеличении числа нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что НВФ вели огонь в районе Песок, Гнутово, Новотошковского, Широкино, Луганского.



Ранее сообщалось, что в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве утром в воскресенье один украинский военнослужащий получил боевую травму.



В свою очередь группировка «ЛНР» обстрелов своих позиций не зафиксировала.



«ДНР» заявила про обстрел позиций в районе Веселого, Донецка, Озеряновки, Саханки.



С начала текущих суток, 7 июля, украинская сторона обстрелов не зафиксировала.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.