Суд арестовал жителя Краматорска, который передавал данные боевикам

Жителю Краматорска, который подозревается в участии в террористической организации, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 181 600 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



По данным следствия, на протяжении 2021 года подозреваемый передавал представителям оккупационной администрации в Донецкой области данные о перемещении личного состава и военной техники в зоне ООС, а также военных позиций ВСУ.



В ходе проведенного санкционированного следственным судьей обыска по месту жительства боевика обнаружено и изъято мобильные телефоны, видеорегистратор, предметы, похожие на боевые патроны к пистолету «Макарова» и автомата «Калашникова».