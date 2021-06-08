Непогода на Донетчине: Четыре населенных пункта остаются без электроэнергии

В Донецкой области из-за непогоды остаются обесточенными четыре населенных пункта в Покровском районе: Пустынка, Воровское, Алексеевка, Вишневое. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК «Донецкие электросети».



За последние сутки аварийные бригады ДТЭК восстановили работу 33 линий электропередач и 290 трансформаторных подстанций. В 28 населенных пунктах электроснабжение восстановлено.



Отмечается, что наиболее пострадали Краматорский, Мариупольский и Покровский районы.



За прошедшую неделю ДТЭК «Донецкие электросети» вернул свет в 200 населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды.

На Мариуполь сегодня снова обрушился сильный ливень. Из-за непогоды остановился транспорт на пр-те Металлургов, площади Кирова, 7-го проезде, пр-те Лунина и в Кальмиусском районе около рынка. Сотни жителей в разных частях города остались без электричества.