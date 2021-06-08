На Луганщине мужчина пытался нелегально пронести иконы через границу с РФ

В Луганской области правоохранители задержали нарушителя, который пытался пересечь российско-украинскую границу. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Мужчина в непогоду пытался пробраться в Россию, и шел он не с пустыми руками.
Пограничники и сотрудники СБУ задержали его вблизи поселка Меловое, он нес пакет с тремя иконами.
Иконы были изъяты, экспертиза устанавливает имеют ли они историческую или культурную ценность.
На задержанного гражданина Украины пограничники Луганского отряда составили административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы». Его дальнейшую судьбу будет решать суд.