«Изоляция» везет на Донетчину мини-фестиваль

В Соледаре Донецкой области открывается обновленный офис платформы культурных инициатив «Изоляция». Открытие совпадает с седьмой годовщиной пребывания фонда в изгнании из Донецка. Шесть лет фонд работал в Киеве, однако в 2020 году он переехал в Донецкую область. В пресс-службе Фплатформы отмечают, что с момента появления «Изоляции» в Соледаре, город посетили уже более 25 художников, исследователей и фильмейкеров.



В Соледаре на 11 и 12 июня запланирован ряд культурных событий: лекции, воркшопы, кинопоказы, презентации художественных проектов арт-резиденции «Заземление». Все события являются бесплатными.



Жители и гости города смогут посетить премьеру видеомэппинга от киевского коллектива Carbon и местной группы «Радио Джа», а также серию кинопоказов Киноклуба Docudays UA/Гуртобус.



Этим летом в городе также состоится несколько образовательных событий и презентация «Ботанического альбома Соледара» от резидентки «Заземления» Богданы Войтенко.



Сейчас в городе работают дом культуры и городская библиотека. «Изоляция» сотрудничает с ними и уже подготовила заявку в Европейскую комиссию на развитие совместной культурной программы в Соледарской объединенной территориальной громаде.

Культурный фонд «Изоляция» в 2020 году принял решение вернуться на Донбасс, обустроившись в Соледаре. «Заземление» — это первый масштабный проект фонда на новом месте. Детально о возвращении «Изоляции» «Новости Донбасса» писали здесь.



Платформа культурных инициатив «Изоляция» начала свою работу в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. После начала вооруженного конфликта фонд переехал в Киев.



На территории арт-центра «Изоляция» в Донецке боевики «ДНР» организовали концлагерь, используя помещения бывшего завода для незаконного удержания и пыток людей.