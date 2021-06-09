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«Изоляция» везет на Донетчину мини-фестиваль

09 июня 2021, 15:00

«Изоляция» везет на Донетчину мини-фестиваль

В Соледаре Донецкой области открывается обновленный офис платформы культурных инициатив «Изоляция». Открытие совпадает с седьмой годовщиной пребывания фонда в изгнании из Донецка. Шесть лет фонд работал в Киеве, однако в 2020 году он переехал в Донецкую область. В пресс-службе Фплатформы отмечают, что с момента появления «Изоляции» в Соледаре, город посетили уже более 25 художников, исследователей и фильмейкеров.

В Соледаре на 11 и 12 июня запланирован ряд культурных событий: лекции, воркшопы, кинопоказы, презентации художественных проектов арт-резиденции «Заземление». Все события являются бесплатными.

Жители и гости города смогут посетить премьеру видеомэппинга от киевского коллектива Carbon и местной группы «Радио Джа», а также серию кинопоказов Киноклуба Docudays UA/Гуртобус.

Этим летом в городе также состоится несколько образовательных событий и презентация «Ботанического альбома Соледара» от резидентки «Заземления» Богданы Войтенко.

Сейчас в городе работают дом культуры и городская библиотека. «Изоляция» сотрудничает с ними и уже подготовила заявку в Европейскую комиссию на развитие совместной культурной программы в Соледарской объединенной территориальной громаде.

Культурный фонд «Изоляция» в 2020 году принял решение вернуться на Донбасс, обустроившись в Соледаре. «Заземление» — это первый масштабный проект фонда на новом месте. Детально о возвращении «Изоляции» «Новости Донбасса» писали здесь.

Платформа культурных инициатив «Изоляция» начала свою работу в 2010 году в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. После начала вооруженного конфликта фонд переехал в Киев.

На территории арт-центра «Изоляция» в Донецке боевики «ДНР» организовали концлагерь, используя помещения бывшего завода для незаконного удержания и пыток людей.

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