Соляные мастерские, провальные озера и звучание степи – ИЗОЛЯЦИЯ в Соледаре

В январе этого года платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ организовала в Соледаре серию краткосрочных резиденций для художников «Заземление». Цель проекта – на языке современного искусства привлечь внимание к экологическим и социальным проблемам в Донецком регионе, спровоцированных действиями человека. Проект продлится до августа.

В рамках резиденции художники неделю живут в Соледаре, исследуют жизнь города, общаются с местными жителями, погружаются в местные ландшафты. По завершению - представят свои арт-объекты и проекты, которые потом остаются в городе. Все они так или иначе связаны с Соледаром.

Что больше всего поразило участников «Заземления», вдохновила ли их эта работа на творческие проекты в городе и вокруг него – в материале Марии Семенченко.

Рассолопровод «Донсода-Карфаген» и звучание степи

Саунд-артист, композитор и писатель из Тернопольщины Назарий Заноз при резиденции работал над аудио-проектом «Рассольные степи». Это – десятиминутная звуковая прогулка местами добычи соледарской соли. Среди локаций, которые выбрал художник, есть и рассолопровод «Донсода-Карфаген», уже не функционирует. Этот рассолопровод Назарий использует как метафору природы и воздействия человека на нее, реальности, постепенно исчезает. Также он фиксировал, как звучит степь кругом соляных шахт.

«Степь меня очаровала. Она привлекает внимание пустотой. Там тишина и ветер. И что-то должно или прорываться сквозь ветер, чтобы донести свое звучание, или оно в этом ветре растворяется. Доминирующим в моем проекте является как раз звучание ветра. Мне кажется, что удалось передать эту пустоту, которая не является негативным фактором, она – просто неотъемлемая часть этого пространства», – рассказывает Назарий Заноз.

Звук, который больше всего запомнился художнику и был для него новым, – гул входа и выхода воздуха из шахты.

«Это красивый, мощный, объемный звук, похожий на звук водопада. Я очень люблю такие параллели», – говорит он.

Соляная шахта

Художник и куратор из Львова Павел Ковач работал в Соледаре над идеей экспериментального музыкального проекта. В местных архивах он наткнулся на старую афишу – ровно 119 лет назад, в марте 1902-го, в Бахмуте состоялся концерт.

«На афише был указан репертуар. У меня возникла идея забрать из партитур все ноты, кроме ноты «соль», и сделать концерт. Хочу привлечь львовскую группу и группу молодых музыкантов из Соледара. Возможно, еще и оркестр. Было бы классно сыграть этот концерт в соляной шахте, где есть огромный акустический зал», – рассказывает Павел Ковач.

Во время резиденции художник впервые побывал в соляной шахте. И был поражен.

«Ты оказываешься внутри монолита, который формировался 250 миллионов лет назад, и это не может не впечатлять. Это место вполне может стать туристической Меккой. В шахте – прекрасное пространство для оркестров, они там не раз выступали. Там невероятная акустика, так как соль не поглощает звук, а отражает его, – говорит Павел Ковач. – Это место потенциально интересное для культурной среды. Здесь можно делать действительно интересные художественные вещи».

Провальные озера

Режиссерка документального кино и фотографиня Зоя Лактионова приехала в апреле в Соледар, чтобы работать над короткометражной лентой «Пропасть».

«Так называются шесть озер, которые образовались на месте Харламовского соляного рудника. Сначала озер было пять, они возникли во время Второй мировой войны. Тогда шахту затопило водой, а на поверхности появились воронки, заполненые рассолом. Шестое провальное озеро образовалось и начало увеличиваться уже при нынешней войне с Россией. По моему мнению, это сильная метафора», – рассказывает Зоя Лактионова.

В своем фильме режиссер хочет рассказать, что война - это всегда пропасть. Но также она хочет передать магическую атмосферу этой местности.

«Провальные озера – сказочное место для меня. Как-будто существует некое другое измерение, и ты в него попадаешь. Эта местность завораживает и вдохновляет», – говорит Зоя Лактионова.

Руины Белокаменского завода огнеупорных материалов

Киевские художники Юрий Кручак и Юлия Костерева представляют художественную инициативу Open Place. Во время резиденции они вместе с местными подростками создали видео о заброшенном Белокаменском заводе огнеупорных материалов.

«Руины Белокаменского завода служат своеобразной страшилкой для Соледара: это то, что может произойти, если «Артемсоль» прекратит свою работу и закроются соляные шахты. В то же время руины подпитывают интерес – почему так произошло и можно ли было это предотвратить, –рассказывает Юлия Костерева. – Вместе с детьми мы узнавали, как этот завод возник, развивался и развалился. Меня, например, поразило, что в 2012 году он еще работал. Прошло всего 9 лет, а кажется, что завод не работает уже лет 50».

Степь

Художественный дуэт из Киева @shallow_wat и @some_static_pictures – Ирэна Тищенко и Татьяна Павлюк – работали в Соледаре над видеоработой и инсталляцией. Их проект основывался на взаимодействии трех сил: человека, природных ресурсов и времени. Они посещали места, где влияние человека на окружающую среду особенно заметно, – заброшенные промышленные объекты, гипсовые отвалы, карстовые пустоты и тому подобное. Больше всего художниц поразила степь – как явление, как ландшафт и как метафора.

«Юго-восточная оконечность Украины – место господства степи, простирается вдаль, туда, где земля встречается с небом. Летом здесь разворачивается обширное пространство разнотравья. Зимой – господствуют окаменелая земля и колючий ветер, дующий будто отовсюду одновременно, – рассказывают Ирэна Тищенко и Татьяна Павлюк. – Судьба степного ландшафта вполне определена земледельческим курсом Украины. Как естественная экосистема она находится на грани исчезновения. Украинцы просто не успевают узнать и осознать само явление Степи. Мы видим только фрагментацию бывших природных степных ресурсов и создание на их месте антропогенно-трансформированных ландшафтов. Распаханные земли, карстовые пустоты и известковые карьеры – лишь видимая часть повреждений. Отдельные биологические виды, которые были здесь веками, потеряны навсегда. Все, что остается от бывшей степной роскоши – это высокое степное небо и вечный ветер».

Дворец культуры и краеведческий музей в городе Часов Яр

Киевский режиссер и публицист Алексей Радинский при резиденции исследовал тему антропоцена и интересовался состоянием культурных институтов в промышленных городах. Больше всего его заинтересовал Часовьярский промышленный историко-краеведческий музей.

«Музей имеет уникальные исторические, краеведческие, минералогические коллекции, архив. Он расположен во Дворце культуры, построенном в 1950-е годы в стиле конструктивизма. Его архитектурная красота поражает, – рассказывает Алексей Радинский. – У нас такие дворцы и дома культуры считаются «ужасным советским пережитком», а в мире такой формат культурной институции – наиболее перспективный. Он объединяет общество, предоставляет различные образовательные возможности и предлагает культурный досуг детям и взрослым. Мы должны беречь и развивать подобные институты, особенно в небольших промышленных городах».

Над своим проектом – видеоработой – Алексей Радинский работал в сотрудничестве с музеем.

«Я хотел как-то поддержать краеведческий музей, поработать с его уникальной коллекцией, уникальными артефактами. Хотел, чтобы мой проект показал важность этого музея, а также в целом необходимость таких культурных учреждений, как дворцы культуры», – объясняет режиссер. И добавляет, что очень советует посетить маршрут «Бахмут – Соледар – Часов Яр», который «открывает необычную точку зрения на Донбасс и помогает увидеть его красоту».

Соляные мастерские и гипсовый карьер

В Соледаре художница Валентина Беро работала над скульптурой из соли «Следы». Это образ человека, который имеет мощное влияние на все вокруг, но одновременно является хрупкой и уязвимой, потому что и сама попадает под влияние результатов своих действий. Высота скульптуры около 220 см, вес – примерно 130 кг. Голову для скульптуры художница делала с помощью специального оборудования в местной соляной мастерской.

«Когда я впервые туда пришла, то была поражена увиденным. В мастерской все покрыто толстым слоем соляной пыли - и это очень необычно. Я фотографировала различные фрагменты белых стен, потому что они напоминали мне какие-то мистические и чрезвычайные пейзажи», – рассказывает Валентина Беро.

Также она советует посетить в Соледаре соляную шахту. И хотя экскурсия не показалась ей интересной, зато сами соляные галереи – удивительные, и стоит увидеть и прикоснуться к этим фактурам и узоров.

А если есть время, говорит художница, стоит увидеть гипсовый карьер вблизи Соледара.

«Гипс в природе имеет удивительный вид - перламутровый, переливается, вообще очень разный по цвету. Это уже потом его термически обрабатывают, и он превращается в привычный для нас белый порошок. Гипсовый карьер – это действительно красивый и необычный вид, где можно просто под ногами рассматривать детали природного гипса и одновременно – большое пространство, которое постоянно меняет настроение в зависимости от освещения», – заключает художница.

Офис ИЗОЛЯЦИИ и городской парк

Уже почти год, как в Соледар переехала платформа культурных инициатив ИЗОЛЯЦИЯ. Она была основана в 2010 года в Донецке на территории бывшего завода по производству изоляционных материалов. Летом 2014 года вооруженные представители самопровозглашенной «ДНР» захватили территорию завода, и организация была вынуждена покинуть город. Сначала ИЗОЛЯЦИЯ разместилась в Киеве, но летом 2020-го вернулся на Донбасс, в Соледар.

Директор платформы Оксана Саржевская-Кравченко рассказывает, что сейчас в офисе ИЗОЛЯЦИИ можно увидеть работы резидентов, например, соляную скульптуру Валентины Беро или кинетическую скульптуру Василия Дмитрика. Местным жителям платформа предлагает лекции и публичные события на тему современного искусства, а также лекционные программы для молодежи. Впоследствии здесь будут проходить кинопоказы и выставки.

Оксана Саржевская-Кравченко часто бывает в Соледаре. Говорит, что любит этот город. В частности, его уютный городской парк.

«Я очень люблю парк «Соляник», расположенный в центре города. Он не очень большой, чистый и уютный. В одну из рабочих поездок сюда я взяла с собой дочерей. В обед мы пошли в этот парк и устроили себе пикник. Просто выбрали себе хорошее место в парке, расстелили коврик и перекусили. Эта практика – устраивать пикники в городских парках – очень распространенная в Европе. Мы тоже ее любим, - рассказывает Оксана. – Соледарский парк не очень обустроен, но проводить время там приятно. Конечно, хочется, чтобы этот парк был более удобным и привлекательным для молодежи. Там не хватает интересных элементов или экспонатов, которые бы сделали из парка популярное общественное место. Но, думаю, со временем все будет. Например, уже в мае ИЗОЛЯЦИЯ планирует поставить там скульптуры украинского художника Астиана Рэя».