В штабе рассказали об обстрелах на Донбассе и состоянии раненного бойца

С начала текущих суток, 10 июня, на Донбассе было зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Обстрелы пришлись на окрестности Шум, Новгородского, Причепиловки, Водяного и Старогнатовки.



Боевики стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Пострадавшему военному оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойца — средней тяжести.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь», — сообщили в штабе.



Обо всех нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.