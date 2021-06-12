На Донбассе активизировались обстрелы, стороны сообщают о погибших

За прошедшие сутки, 11 июня, незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи Водяного под Донецком, в районе Новгородского, Водяного на Приазовье, Опытного, Пивденного, Старогнатовки. Зафиксировано применение минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.



По состоянию на 7:00 утра 12 июня НВФ один раз нарушили режим «тишины. Вблизи Водяного на Приазовье боевики открыли огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



Группировка «ДНР» заявила об обстрелах 11 июня своих позиций в районе Горловки (поселок шахты Гагарина), поселков Ленинское, Михайловка, Новоласпа. Как утверждают в «ДНР», утром 12 июня произошел один обстрел в направлении поселка Ленинское.



В группировке «ЛНР» обстрелов не зафиксировали, однако заявили, что якобы вследствие работы разведывательно-диверсионной группы в районе поселка Голубовское на наблюдательном посту «народной милиции ЛНР» были убиты пять человек. Данная информация пока не верифицирована ОБСЕ.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 июня 2021 года зафиксировала не менее 33 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 10 729 взрывов, 5 714 пролетевших неопределенных боеприпасов, 230 вспышек дульного пламени, 110 осветительных ракет, а также не менее 17 125 очередей и выстрелов).



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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